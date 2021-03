Snowboard-WM: Hofmeister holt Silber, Jörg Bronze

Nächste Enttäuschung bei den DSV-Männern

Wie schon am Montag verpassten alle vier männlichen Starter von Snowboard Germany in der Quali die besten 16 und damit die Finalläufe. Stefan Baumeister (Aising-Pang), der vor zwei Jahren bei der WM in den USA in beiden Disziplinen Bronze gewonnen hatte, war rund vier Zehntelsekunden zu langsam.