Snowboard-Weltcup: Baumeister Dritter in Bad Gastein

Baumeister bescherte den deutschen Snowboardern mit seinem dritten Platz in Bad Gastein bereits die sechste Podestplatzierung in diesem Winter. Der Oberbayer war zwar im Halbfinale gestürzt. Deshalb musste er sich mit dem kleinen Finale begnügen, in dem er sich aber gegen des Österreicher Fabian Obmann durchsetzte und so Rang drei erreichte.

"Ab dem Halbfinale war ich mit den Füßen etwas fertig, aber ich bin echt zufrieden, wie ich gefahren bin und hoffe, dass ich das in den nächsten Rennen so fortführen kann", erklärte Baumeister danach. Das große Finale gewann Alexander Payer aus Österreich gegen den Italiener Maurizio Bormolini. Elias Huber (Schellenberg) war bereits im Achtelfinale gestürzt und ausgeschieden.

Hofmeister scheitert im Frauenrennen im Viertelfinale

Bei des Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister setze sich hingegen die Serie durchwachsener Ergebnisse fort. Nach ihrem zweiten Rang beim Weltcup in Cortina d'Ampezzo eine Woche vor Weihnachten verfehlte sie im dritten Einzelrennen des Winters erneut das Podest. Die 26-jährige Bischofswiesenerin schied im Viertelfinale nach einem Sturz aus. Die Plätze eins und zwei erreichten die beiden Österreicherinnen Daniela Ulbing und Claudia Riegler.