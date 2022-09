Snowboard- und Skiverband im Kampf mit der Klimakrise

Die Snowboarder bleiben im Sommer fast alle in Europa. Freestylerin Annika Morgan springt aber beispielsweise über neuseeländische Kicker, weil sie hierzulande noch keine geeigneten Trainingsmöglichkeiten findet. Aber das soll sich ändern: "Wir sind dabei, dass wir in Berchtesgaden ein Landing-Bag etablieren", verspricht der Präsident von Snowboard Germany, Hanns Michael Hölz. Dann sei "die eine oder andere Fahrt nicht notwendig". Mit diesem Hilfsmittel können die Snowboarder Rennsituationen und Stürze bei uns in den Alpen trainieren, selbst wenn dort noch kein Schnee liegt.

Abfahrer brauchen große Sturzräume - wie in Chile

Etwas anders sieht das Ganze noch bei den Alpinfahrern aus. Sie trainieren oft bis in den Juni auf den einheimischen Gletschern. Danach aber müssen sie ihre Saisonvorbereitung in Übersee absolvieren.

Besonders wichtig ist das für die Abfahrer. "In Chile haben wir aufgrund der Topografie Voraussetzungen, die es uns erlauben, mit Sturzräumen zu arbeiten, die natürlich entstehen", sagt der DSV-Pressesprecher Ralph Eder. Das sei "ein weitläufiges Gelände". Jetzt läge dort "genügend Schnee, dass man das Risiko minimieren kann, dass nach einem Sturz schwere Verletzungen passieren. Und das ist natürlich für uns sehr wichtig, weil wir verfügen nur über wenige gute Skirennfahrer – und die hegen und pflegen wir natürlich auch", betont er.

DSV und Snowboardverband pflanzen Bäume

Gehegt wird von beiden Ski-Organisationen die Natur. So haben der Snowboard- und der Skiverband gemeinsam Bäume gepflanzt. Bei der Aktion in Berchtesgaden wurden 100 Exemplare gesetzt. "Es ist auch ein sehr von den Athletinnen und Athleten getriebenes Thema. Weil die noch viel besser als ich, als Grauhaariger sagen: ‚Das betrifft ja uns in Zukunft‘", meint Hölz.

Neuer Weltcupkalender: Saisonauftakt bereits Ende Oktober

Auf dem Weg dorthin sieht der DSV noch ein Hindernis. Der vom Internationalen Skiverband (FIS) geänderte Weltcupkalender ist nämlich im Bezug auf die Klimaschutzbemühungen kontraproduktiv. Die Saison beginnt in diesem Jahr bereits Ende Oktober mit den Riesenslaloms in Sölden und einer Abfahrt in Zermatt. "Ein früher Auftakt erfordert natürlich ein Training im Sommer“, sagt Eder. Ohne Schneetage seien die Profis "nicht konkurrenzfähig". Umso besorgniserregender klingt die Befürchtung: Wenn der Klimawandel noch schlimmer wird, könnte Wintersport bei uns zu Hause auch durchaus irgendwann nicht mehr möglich sein.