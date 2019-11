Snowboard: Selina Jörg und ihr großes Saisonziel

Nach Olympia-Silber 2018 und dem WM-Gold in der letzten Saison hofft Selina Jörg auf einen weiteren Titel: Die Sonthofenerin will die beste Alpinboarderin der Weltcup-Tour werden. Zweimal ist Jörg schon knapp gescheitert. "Diese Saison ist so eine Zwischensaison ohne Großereignis. Da rückt der Gesamtweltcup in den Fokus", sagt die Snowboarderin.

Jörg seit 14 Jahren Profi

Jörg ist mit 31 Jahren inzwischen die Älteste im Team der deutschen Alpinboarder. Seit 14 Jahren ist sie Profi - und bereitet sich langsam auf das Leben nach der Karriere vor: "Ich habe in diesem Sommer im Wirtschaftsbereich schon etwas Arbeitsluft geschnuppert. Auch mal wieder was für den Kopf zu tun, war ein guter Ausgleich zum Sport", so Jörg.