Snowboard: Olympia-Dritte Hofmeister hat WM als Ziel

Hofmeister kann nach ihrem zweiten Bandscheibenvorfall seit einer Woche wieder trainieren. "Die WM ist auf jeden Fall noch ein Ziel", sagte die 22-Jährige aus Bischofswiesen, die im Frühjahr hinter ihrer Teamkollegin Selina Jörg bei Olympia Bronze gewonnen hatte.

"Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Geduld." Ramona Hofmeister

Comeback von Kober ungewiss

Dagegen liegt ein Comeback für Amelie Kober wegen langwieriger Probleme mit dem Sprunggelenk in weiter Ferne. Die 30-Jährige muss sich in Kürze einer erneuten Operation unterziehen. "Ich konnte nicht trainieren, habe gehofft, dass es den Sommer über besser wird. Aber es ging einfach nicht", sagte die zweimalige Olympiamedaillengewinnerin. Einen Rücktritt schließt die Miesbacherin aktuell aus, ob sie in dieser Saison noch fahren kann, ist aber ungewiss.

Die Saison der Raceboarder startet am 13. Dezember mit dem Weltcup in Carezza/Italien. Saisonhöhepunkt ist die WM in Parky City (USA) vom 31. Januar bis 10. Februar 2019.