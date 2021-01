Snowboard: Loch und Jörg überraschen mit Podestplatz

Kein DSV-Fahrer im Viertelfinale

Bei den Herren wollte Stefan Baumeister aus Westerham bei München seine nächste Chance nutzen und einen Podestplatz holen. Beim Rennen in Scoul war er als Vierter noch knapp gescheitert. In Bad Gastein ereilte ihn das Aus schon früher. Er musste sich dem Russen Dmirty Loginov geschlagen geben. Elias Huber, Christian Hupfauer, Ole-Mikel Prantl und Yannick Angenend waren schon in der Qualifikation gescheitert.

Bei den Herren fiel die Entscheidung ohne deutsche Beteiligung. Baumeister-Bezwinger Loginov holte sich den Sieg im finalen Duell gegen den Italiener Aaron March. Dritter wurde der Österreicher Andreas Promegger, der Igos Sluev (RUS) im kleinen Finale geschlagen hatte.