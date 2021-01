LIVE am 12.01.2021

Snowboard-Livestream: Parallelslalom der Frauen in Bad Gastein

Auf die deutschen Snowboarderinnen war zuletzt immer Verlass. Auch beim Parallel-Slalom in Bad Gastein gehören Ramona Hofmeister, Selina Jörg & Co. zu den Favoritinnen. BR24 Sport überträgt das Rennen am Dienstag ab 18.30 Uhr im Livestream.