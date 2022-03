Snowboard: Hofmeister und Baumeister holen kleine Kristallkugel

Hofmeister feierte in Rogla ihren ersten Weltcup-Sieg der Saison und schob sich dadurch noch von Platz fünf an die Spitze. "Dieses Ergebnis vom heutigen Tag habe ich mir erträumt. Aber, dass das so aufgeht, macht mich gerade ein bisschen sprachlos", sagte die 25-Jährige aus Bischofswiesen, die zum dritten Mal in Folge die Disziplinenwertung gewann. Carolin Langenhorst rundete als Vierte ein ausgezeichnetes Mannschaftsergebnis für Snowboard Germany ab.

"Rogla ist ein magischer Ort. Einfach nur Wahnsinn." Ramona Hofmeister

Trotz Platz 21: Baumeister verteidigt Führung in Disziplin-Wertung

Bei den Männern verteidigte Stefan Baumeister trotz Platz 21 seine Führung in der Disziplin-Wertung und feierte genauso wie Hofmeister nach den verkorksten Olympischen Spielen in Peking ohne Medaillengewinn das ersehnte Erfolgserlebnis. "Das war spannender als vermutet. Zum Glück war der Vorsprung groß genug", sagte der 28-jährige Oberbayer.