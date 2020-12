vor etwa einer Stunde

Snowboard: Hofmeister feiert ersten Saison-Sieg

In Cortina d'Ampezzo war sie Dritte, in Carezza wurde es Platz eins: Snowboarderin Ramona Hofmeister feierte ihren ersten Saisonsieg. In einem rein bayerischen Rennen um Platz drei setzte sich Selina Jörg gegen Cheyenne Loch durch.