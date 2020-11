Snowboard Germany: Mindestens drei WM-Medaillen im Coronawinter

Hanns-Michael Hölz, Präsident von Snowboard Germany, stimmte das Team optimistisch für die neue Saison ein. "Alles deutet daraufhin, dass wir im Verband sehr vieles richtig machen", sagte Hölz bei der Saison-Pressekonferenz der deutschen Boarder im "Haus des Ski" in München-Planegg.

Die vergangene Saison 2019/20 hat Snowboard Germany auf Platz zwei der Rangliste des Weltskiverbands FIS katapultiert. Hölz sieht zwei zentrale Säulen für den Erfolg: "Nachwuchs, Nachwuchs, Nachwuchs - an der Stelle ist unsere Strategie sportpolitisch richtig." Und: "Die richtigen Leute am richtigen Platz."

Vor allem im Bereich der Trainer sieht Hölz den Verband auch für die Zukunft bestens aufgestellt, "dann kann so eine Geschichte aufgehen."

Ramona Hofmeister ist "Athlete of the Year"

Mitverantwortlich für den Höhenflug war vor allem Ramona Hofmeister, die vom Verband als "Athlete of the Year" ausgezeichnet wurde. Die Bischofswiesenerin gewann im vergangenen Winter den Gesamtweltcup und den Parallel-Riesenslalomweltcup der Raceboarder.

Auszeichnung für Mittenwalder Talent Annika Morgan

Der Titel "Rookie of the Year", also der Preis für den besten Nachwuchssportler, ging an die 18-jährige Annika Morgan, Deutschlands wohl beste Slopestyle und Big-Air-Boarderin aus Mittenwald. Silber bei den olympischen Jugendspielen, dazu Einladungen zu internationalen Topevents wie den X-Games - Morgan steht am Anfang einer großen Karriere. Das Ziel für die neue Saison formuliert sie kurz und knackig: "Ein Weltcuppodium packen", das wär's.

"Coach of the Year" wurde Freestyle-Trainer Luca Gartner. Obwohl die Freestyler im nationalen Fördertopf nur am unteren Ende der Nahrungskette stehen, ist der Slowene Gartner auf dem besten Weg, ein konkurrenzfähiges Team auf die Beine zu stellen. Mit dem Allgäuer André Höflich hat Gartner ein Toptalent im Team, dass im vergangenen Winter nur knapp am ersten Weltcuppodest vorbei fuhr.