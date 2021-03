Snowboard: André Höflich schafft erstmals Weltcup-Podium

Der deutsche Snowboarder Andre Höflich hat beim Halfpipe-Weltcup-Finale in Aspen/USA zum ersten Mal in seiner Karriere den Sprung aufs Podium geschafft. Der Kemptener belegte im Finale am Sonntag nach einem starken zweiten Durchgang den dritten Rang mit 84,00 Punkten. Höflich musste sich am Sonntagabend nur dem derzeit überragenden Weltmeister Yuto Totsuka aus Japan und dessen zweitplatzierten Landsmann Raibu Katayama geschlagen geben.

Der 23 Jahre alte Sportler aus Kempten schlug beim Saisonfinale in den USA unter anderem US-Superstar Shaun White und sorgte für den ersten deutschen Podestplatz in der Snowboard-Königsdisziplin seit elf Jahren. "Mir ging es nie besser als in diesem Moment", sagte Höflich anschließend: "Ich habe gerade alle schönen Gefühle in mir, die man sich vorstellen kann".

Höflich behält die Nerven

White setzte mit dem vorletzten Lauf des Tages den jungen Höflich nochmal unter Druck, seine 81,50 Punkte waren aber nicht genug, um den Deutschen noch zu verdrängen. "Als Shaun White seinen dritten Run gefahren ist, war ich so nervös wie noch nicht oft in meinem Leben", sagte Höflich: "Das ist ein besonderer Tag, auf den stoße ich jetzt an". Zwei vierte Plätze in Laax/Schweiz und Secret Garden/China waren zuvor Höflichs beste Weltcup-Ergebnisse. Bei der Weltmeisterschaft in Aspen holte Höflich mit dem siebten Rang bereits das mit Abstand beste WM-Ergebnis seiner Karriere. Nicht zu schlagen war erneut Weltmeister Yuto Totsuka (Japan/91,75 Punkte), der vor seinem Landsmann Raibu Katayama (86,75) den Wettbewerb für sich entschied. Der dreimalige Olympiasieger White landete bei seinem ersten Wettkampf seit den Winterspielen 2018 auf Rang vier.

Höflich war in dem Wintersportort in den Rocky Mountains vor wenigen Tagen Siebter bei der WM geworden. Anders als beim Saisonhöhepunkt konnte der Freestyler diesmal seine Tricks besser präsentieren.