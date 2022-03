Slalom: Straßer und der Traum von der kleinen Kristallkugel

Schafft es Linus Straßer nach Armin Bittner, der 1989 und 1990 die Slalomwertung für sich entschied, die kleine Kristallkugel für den besten Slalomfahrer des Winters zu gewinnen? Beim letzten Rennen der Saison am Sonntag in Meribel darf der Münchner hoffen - auch wenn die Chance eher gering ist.

Straßer liegt auf Rang drei in der Disziplinwertung - der Rückstand auf den führenden Norweger Henrik Kristoffersen beträgt 64 Punkte. Doch Kristoffersen patzte im letzten Rennen in Flachau als 16. , während Straßer mit Platz neun sein viertes Top-Ten-Ergebnis in Serie einfuhr.

Straßer mit Aufholjagden aufs Podest

Der Münchner zeigte in dieser Saison oft, dass er mit Rückständen umgehen kann: So fuhr er in Adelboden vom 14. auf den dritten Platz vor, beim Nachtslalom in Schladming erkämpfte sich der 29-Jährige vom fünften Rang aus einen Sieg. Auch im Heimrennen am Gudiberg gelang Straßer eine Aufholjagd: Er raste in Garmisch-Partenkirchen von 16 auf drei vor.

Straßer mit Startschwierigkeiten

Mit dem Sieg in Zagreb und Platz zwei in Adelboden hatte er zwar schon im vergangenen Jahr ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch zu Beginn des neuen Winters sah es lange nicht danach aus, dass Straßer den Anschluss an die Weltspitze wiederfindet. Um dauerhaft erfolgreicher zu sein, änderte der Technik-Spezialist vor diesem Winter seine Herangehensweise. "Man muss nicht immer 100 Prozent fahren, manchmal reichen auch 80 oder 85, um vorne mitzufahren."

Der Plan ging erstmal nicht auf. Der Anfang der Saison war geprägt von Ausfällen - er drohte sogar die Qualifikation für Olympia zu verpassen. Erst in Adeloboden platzte der Knoten und der Erfolg stellte sich für den Münchner ein.

Und Straßers Höhenflug ist kein Zufallsprodukt, sondern Resultat eines Reifeprozesses. Aus einem Jungspund, der vor allem seinem großen Idol Felix Neureuther nacheiferte, ist ein Athlet geworden, der seinen eigenen Weg verfolgt. "Nur ich, mein Skifahren und der Berg" - alles andere wolle der Münchner oben am Starthäuschen ausblenden.