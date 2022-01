Slalom: Straßer rast aufs Podium, Dürr wird Vierte

Der deutsche Skirennfahrer Linus Straßer raste beim Slalom-Weltcup in Adelboden erneut aufs Podest. Nach seinem zweiten Platz im Vorjahr kämpfte sich der Münchner dank eines starken zweiten Laufs von Rang 14 auf Platz drei vor und sicherte sich so das Ticket für die Olympischen Spiele im Februar in Peking.

"Es sind wahnsinnig schwierige Bedingungen und ich habe es geschafft, keine Riesen-Fehler zu machen", kommentierte er sein bestes Saisonergebnis. Zuletzt war der 29-Jährige vom TSV 1860 München im Weltcup deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hatte die Top 10 jeweils verpasst.

Österreichischer Doppelsieg in Adelboden

Der Sieg ging überraschend an den Österreicher Johannes Strolz, der seinen ersten Weltcup-Sieg feierte. Zweiter wurde Landsmann Manuel Feller mit einem Rückstand von 0,17 Sekunden.

David Ketterer vom SSC Schwenningen erreichte mit Rang 23 das zweitbeste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Anton Tremmel (SC Rottach-Egern), Julian Rauchfuss (RG Burig Mindelheim) und Fabian Himmelsbach vom SC Sonthofen hatten den Finallauf verpasst.

Dürr verpasst Podest knapp in Kranjska Gora

Skirennläuferin Lena Dürr hat beim Weltcup im slowenischen Kranjska Gora ihr Zwischentief endgültig überwunden. Im vorletzten Slalom vor den Olympischen Spielen in Peking belegte die 30-Jährige den vierten Rang. Ihre dritte Podestplatzierung in diesem Winter verfehlte Dürr beim fünften Saisonsieg von Petra Vlhova (Slowakei) vor Wendy Holdener (Schweiz) und der Schwedin Anna Swenn Larsson um 0,23 Sekunden.

Dürr hatte die Saison mit zwei dritten und einem fünften Rang begonnen, in den beiden vorangegangenen Slaloms aber mit dem Plätzen 18 und elf die Erwartungen nicht erfüllen können.