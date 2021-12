Slalom-Spezialistin Lena Dürr zu Gast bei Blickpunkt Sport

"So geil, wir haben schon alle zusammen geheult!" So reagierte Lena Dürr, nachdem sie beim Ski-Weltcup in Levi mit Platz drei den ersten Podiumsplatz ihrer Karriere eingefahren hatte. Tags darauf bewies sie sofort, dass diese Leistung keine Eintagsfliege war und fuhr wieder mitten in die Weltspitze, erneut ein dritter Platz und damit jetzt schon die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking.

Vor der Saison hätten das die wenigsten gedacht: Die 30-jährige Zollwachtmeisterin vom SV Germering ist in der Form ihres Lebens und zählt plötzlich zu den heißen Medaillenkandidatinnen im olympischen Slalom. Die gebürtige Münchnerin ist live zu Gast im Blickpunkt-Studio.

Außerdem zeigen wir Berichte von der Fußball-Bundesliga, u.a. vom Sonntagsspiel der SpVgg Greuther Fürth gegen den 1. FC Union Berlin und Nachberichte der Partien des FC Bayern München und des FC Augsburg. Auch beim Topspiel der Basketball-Bundesliga zwischen Meister Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball sind wir dabei.