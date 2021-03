14.03.2021, 10:39 Uhr

Slalom: Noël liegt vorne, Straßer hofft auf Chance

Bei schwierigen Bedingungen fahren die Slalomspezialisten in Slowenien ihr letztes Rennen vor dem Weltcup-Finale aus. In Führung liegt der Franzose Clément Noël. Linus Straßer hofft in den Top 15 auf seine Chance im zweiten Lauf.