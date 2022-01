Slalom in Zagreb: Wiederholt Linus Straßer seinen Erfolg?

Es war sein bislang größter Erfolg: In Zagreb krönte sich Linus Straßer mit seinem ersten Weltcup-Sieg im Slalom. Der Münchner war mit einem Mal mittendrin in der Weltspitze. Was dieser Erfolg für den 29-Jährigen bedeutet, sah nach dem Rennen jeder. Der Oberbayer kämpfte mit den Tränen. "Wenn man es so sehr will, passiert es meistens nicht. Aber wenn man es passieren lässt, dann passiert es auch", sagte Straßer im ARD-Interview. "Ich habe gemerkt, dass das Ganze auf einmal machbar ist."

In dieser Saison läuft allerdings noch nicht viel zusammen für Straßer. In Val d'Isère verpasst der 29-Jährige den zweiten Durchgang. Beim Nachtrennen von Madonna di Campiglio scheidet er schon nach acht Sekunden aus.

Straßers Fehlstart soll heute endlich ein Ende finden. Der Vorjahressieger will in Zagreb endlich wieder vorn angreifen. Dass ihm die Piste liegt, hat er bewiesen. Jetzt muss er nur noch in den "Flow" kommen.

Die ARD überträgt den ersten Durchgang live ab 15.20 Uhr, der zweite findet am Abend um 18.40 Uhr statt.