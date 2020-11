Slalom in Levi: Mit sieben Alpinfahrerinnen nach Finnland

Im Weltcup Erfahrungen sammeln

Fast schon untergeht in turbulenten Coronazeiten etwas das Sportliche. Im Jahr eins nach dem Rücktritt von Viktoria Rebensburg ist die deutsche Damenmannschaft im Umbruch.

Im Slalom liegt die Last seit Jahren ohnehin fast nur auf den Schultern von Lena Dürr vom SC Germering. Den neuen Winter will Damen-Cheftrainer Jürgen Graller nutzen, die Sportlerinnen, die zuletzt vor allem im Europacup unterwegs waren, an die Königsklasse heranzuführen: "Es geht darum, die Scheu vor dem Weltcup zu verlieren." Erfolge, so Graller, könnten sich dann in den nächsten Jahren einstellen.

Sieben Bayerinnen, eine Debütantin

Deshalb nimmt er nach Levi unter anderem Andrea Filser (SV Wildsteig), Martina Ostler (SC Garmisch) und Luisa Mangold (SC Garmisch), die vor ihrem Weltcupdebüt steht, mit.

Daneben setzt Graller auf die Routiniers Lena Dürr (SC Germering), Marlene Schmotz (SC Leitzachtal), Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf) und Marina Wallner (SC Inzell). Dieses Quartett habe laut Graller schon jetzt "das Zeug, in der erweiterten Weltspitze zu sein."

Schmotz-Comeback nach Kreuzbandriss

Marlene Schmotz feiert in Levi ihr Comeback nach langer Leidenszeit. Die 26-Jährige verletzte sich im Januar 2000 beim Slalom in Zagreb und fiel mit Kreuzband- und Innenbandriss länger aus.