Slalom in Levi | 20.11., 10.15 Uhr | BR Fernsehen & Stream

Die beiden Slaloms im finnischen Levi sind für die Frauen die ersten Rennen in diesem Winter. Der Riesenslalom in Sölden musste witterungsbedingt ebenso abgesagt werden wie die Abfahrten in Zermatt. Nun geht es also endlich los: Und das im Doppelpack. Nach dem Weltcup-Start am Samstag, geht es am Sonntag direkt weiter.

Wieder das Duell der Gigantinnen?

Beim zweiten Rennen binnen 24 Stunden können die beiden Topfavoritinnen auf die große Kristallkugel, Petra Vlhová und Mikaela Shiffrin, schon die ersten Weichen in Richtung Weltcup-Sieg setzen. Die Slowakin und die US-Amerikanerin haben zuletzt den Skizirkus. Doch die Konkurrenz will beweisen, dass sie aufgeschlossen hat: Auch die Österreicherin Katharina Liensberger, 2021 Slalom-Weltmeisterin und Disziplinenwertungssiegerin, würde so früh in der Saison gerne ein erstes Ausrufezeichen setzen.

Auch die Schweizerinnen Michelle Gisin und Wendy Holdener möchten in Finnland ganz oben aufs Podest. Und natürlich wird auch Lena Dürr ihre guten Leistungen aus der Vorsaison wiederholen. Die DSV-Athletin fuhr vergangene Saison in Levi zwei Mal auf Platz Drei.