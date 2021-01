Slalom in Chamonix: Straßer aussichtsreich in den Top Ten

Linus Straßer fuhr, nachdem er den Slalom an Vortag beide Läufe sicher ins Ziel gebracht hatte, wieder angrifflustiger. Mit einem Rückstand von 0,82 Sekunden auf die Bestzeit, muss er das auch im finalen Lauf zeigen. Den Slalom in Zagreb hatte er zuletzt gewonnen, in Adelboden war er Zweiter geworden.

Der Ski-Löwe vom TSV 1860 München gibt sich vor dem Finale selbstbewusst: "Ich habe das umsetzen können, was ich mir vorgenommen habe", aktiv und "auf Angriff zu fahren." Der zweite Lauf gestern sei wichtig gewesen um auch wieder eine gewisse Sicherheit zu spüren. So, "dass ich heute noch eine Schippe drauflegen kann". Auch Teamkollege Sebastian Holzmann erreichte als 29. gerade noch den zweiten Durchgang.

Die Top drei: Kristoffersen, Pinturault, Schwarz

In Führung liegt Henrik Kristoffersen, der nach seinem Ausscheiden vom Vortag aggressiv unterwegs war und mit 50,33 Sekunden in Führung liegt. Hinter dem Norweger hat sich Alexis Pinturault (FRA) in eine gute Ausgangsposition gebracht. Marco Schwarz (AUT|+0,44 Sek.), der in Chamonix die kleine Kristallkugel fix machen kann, ist Dritter.

Clement Noel (+2,77), der Sieger vom Samstag, konnte nach einem dicken Patzer bei dem er die Skispitzen übereinander brachte und aus dem Rythmus kam, nicht um den Sieg mitfahren.