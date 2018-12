Freuen uns "sakrisch" auf den Start von Neureuther

Nach seinem Kreuzbandriss musste Felix Neureuther das Slalom-Comeback immer wieder verschieben. - am Donnerstag (09.55 Uhr/12.55 Uhr live im BR Fernsehen) will er jetzt wieder in die Saison eintauchen.

Das Comeback in Sölden fiel wegen einer Rennabsage aus, in Levi brach er sich im Training den Daumen. In Val d'Isère stand er dann erstmals wieder am Start, bemängelte danach aber fehlende "Selbstverständlichkeit, Kaltschnäuzigkeit und Aggressivität". Weil er danach im Training stürzte und sich eine Gehirnerschütterung zuzog, verzichtete er auf die Reise nach Alta Badia und auch auf den Riesenslalom in Saalbach-Hinterglemm - nun geht es auch für ihn endlich so richtig los.

Müssen jetzt einfach mal Skirennen fahren

Skirennfahrer Stefan Luitz droht dagegen weiter die nachträgliche Disqualifikation vom Riesenslalom in Beaver Creek, weil er zwischen den Durchgängen verbotenerweise Sauerstoff inhalierte. Die Entscheidung über die Strafe ist noch nicht endgültig. Der Deutsche Skiverband (DSV) hat bis zum 26. Dezember Zeit für eine Stellungnahme. Wir nehmen den Zeitraum wahr bis zum 26., sagt Maier beim Riesenslalom in Saalbach-Hinterglemm. Aber, "wir müssen jetzt einfach mal Skirennen fahren." Nach den Rennen im italienischen Madonna di Campiglio am nächsten Wochenende wolle man sich der Sache wieder annehmen und die Richtung festlegen. " Aber ich denke, wir nehmen es nicht kampflos hin."