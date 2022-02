Slalom am Gudiberg: Straßer nach erstem Lauf mit Rückstand

Der Gudiberg präsentierte sich völlig anders als am Vortag, als die Piste eher weich war. Am Sontag war der Hang extrem eisig, es war schwierig einen Grip aufzubauen.

"War alles etwas unruhiger"

Nach seinem sechsten Platz am Vortag hoffte Linus Straßer beim zweiten Slalom-Rennen in Garmisch-Partenkirchen auf einen Podiumsplatz. Doch nach dem ersten Lauf liegt der 29-Jährige schon weit hinten. Vor allem im unteren Teil hatte er - wie schon am Samstag - Probleme und ließ viel Zeit liegen.

"Es war definitiv alles etwas unruhiger. Es war nicht leicht, die Kontrolle über die Skier zu bekommen - entweder ich hatte zu viel oder zu wenig Grip", sagte Straßer in der Sportschau.

Trotz Platz 16 zeigte er sich für das Finale kämpferisch: "Auf Platz zwei und drei ist es nicht so weit." Auf den Führenden Loic Meillard aus der Schweiz hat Straßer bereits 1, 27 Sekunden Rückstand. Auf die Zweitplatzierten Ramon Zenhäusern (Schweiz) und Johannes Strolz (Österreich) sind es knappe sieben Zehntel.

Erneut enttäuschendes Ergebnis für DSV

Bereits ausgeschieden sind die deutschen Starter Julian Rauchfuss, Alexander Schmid und Anton Tremmel. Nicht für das Finale qualifizieren konnten sich David Ketterer, Adrian Meißen und Fabian Himmelsbach. Wie schon am Vortag ist Straßer damit der einzige DSV-Starter, der es in den zweiten Durchgang schaffte.

Spanier überrascht

Dass mit einer hohen Startnummer noch etwas möglich war zeigte Joaquim Salarich. Der Spanier fuhr mit der 49 auf sensationell auf den vierten Platz vor - nur 0,55 Sekunden trennen ihn auf Meillard.