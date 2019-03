Zennhäusern gewinnt Slalom - Neureuther noch Elfter

Neureuther verpatzte den ersten Lauf und lag auf dem zwölften Rang, 1,80 Sekunden hinter dem überlegen führenden Henrik Kristoffersen (Norwegen). Rang zwei belegt überraschend der Italiener Manfred Mölgg (+0,47) vor dem Franzosen Alexis Pinturault (+0,62). Slalom-Dominator Marcel Hirscher (+0,81) war Sechster. Auf den seit Samstag vorzeitig erneut als Gesamtweltcupsieger feststehenden Österreicher hatte Neureuther nur eine knappe Sekunde Rückstand. "Ich habe im ersten Durchgang zu sehr gebremst, das habe ich im zweiten Gott sei Dank besser gemacht", sagte er in der ARD.

Der Garmisch-Partenkirchener zeigte zwar einen coolen zweiten Ritt durch die Stangen, lag am Ende aber mit 0,98 Sekunden Rückstand auf einen Podestplatz auf Rang elf. Der Sieg ging an den Schweizer Ramon Zennhäusern. Henrik Kristoffersen (+1,15 Sekunden) wurde Zweiter vor Marcel Hirscher (1,17). Linus Straßer belegte Rang 19, Fritz Dopfer kam auf Platz 27.

Gibt es Neuigkeiten zur Zukunft: "Nein noch nicht"

Weil Dominik Stehle es nicht in den zweiten Lauf schaffte, ist Neureuther am kommenden Wochenende beim Weltcup-Finale am 17. März in Soldeu/Andorra der einzige deutsche Slalom-Starter. "Danach werde ich mir überlegen, wie es weitergeht. Es ist von vielen Faktoren abhängig. Daher werde ich mir dafür die Zeit nehmen. Ich bin aber schon motiviert, denn Skifahren ist das, was ich fast mein ganzes Leben lang mache", sagte er am Sonntagmorgen im ORF.