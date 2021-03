Skisprung-Weltmeister Karl Geiger: "Es waren unglaubliche Tage!"

Am letzten Tag der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf durfte der erfolgreichste DSV-Athlet Karl Geiger bei der Abschlussfeier die FIS-Fahne tragen und an den nächsten WM-Austragungsort, an das slowenische Planica, übergeben. "Das war eine große Ehre. Ich habe das gerne übernommen", so der 28-Jährige.

Erfolgreiche Heim-WM

Der Lokalmatador konnte bei seiner Heim-WM einen kompletten Medaillensatz (Gold, Silber, Bronze) sammeln: Zwei Mal Gold - im Mixed Team und mit der Herren-Mannschaft, Silber im Einzelwettbewerb von der Normalschanze sowie Bronze von der Großschanze.

Damit war der 28-Jährige der viertbeste Athlet bei der Nordischen Ski-WM im Allgäu - hinter den norwegischen Langlauf-Stars Therese Johaug und Johannes Hösflot Kläbo sowie dem norwegischen Kombinierer Jarl Magnus Riiber.

"Ich glaube, dazu ist es auch noch zu frisch, dass man das jetzt schon richtig einordnen kann. Es waren unglaubliche Tage. Ich bin echt dankbar, dass ich das so miterleben durfte." Karl Geiger

Aktuell bester DSV-Adler

Bereits vor der WM konnte Geiger schon mit sehr guten Saisonergebnissen aufwarten: Zum Auftakt in die Weltcup-Saison 2020/21 in Wisla belegte er sowohl im Einzel als auch im Team den zweiten Platz. Am zweiten Dezember-Wochenende krönte er sich in Planica zum Skiflug-Weltmeister. Tags darauf gewann er gemeinsam mit Constantin Schmid, Pius Paschke und Markus Eisenbichler die Silbermedaille im Team. Bei der Vierschanzentournee entschied der 28-Jährige das Auftaktspringen in Oberstdorf für sich, wurde nach allen vier Springen Zweiter der Gesamtwertung. Summa summarum kann Geiger auf einen hervorragenden Winter zurückblicken.

"Ich glaube, dass ich durch die Jahre immer dazu gelernt habe, mich immer steigern konnte und bei ein paar Sachen gezwungen war, mich weiterzuentwickeln und da immer dran geblieben bin." Karl Geiger