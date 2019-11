Skisprung-Saisonstart: Neue Weichenstellung durch Horngacher

Nach elf Jahren hat Horngacher das Zepter von Werner Schuster übernommen. Aber der "Steff", wie er von den Springern genannt wird, ist kein Unbekannter im deutschen Team. Von 2011 bis 2016 war er schon deutscher Co-Trainer. Außerdem ist der Österreicher bereits in Deutschland zu Hause: Mit seiner Frau und den Kindern lebt er im Schwarzwald. Kein Wunder also, dass sich die Athleten auf ihn gefreut haben: "Ich komme immer gut mit ihm aus", sagt Richard Freitag. Auch der Trainer ist zuversichtlich: "Über das, was vorher war, haben wir eigentlich gar nicht gesprochen oder denkt man gar nicht nach. Wir schauen nach vorne". Und der zuvor drei Jahre lang als polnischer Chefcoach tätige 50-Jährige scherzt: "Man kann mit den Jungs wieder normal reden – in deutscher Sprache, das ist auch ein bisserl einfacher".

Mit Disziplin und Material-Joker zu Höchstleistungen

Was das Training anbelangt, hat er das eine oder andere verändert. Vor allem setzt er ganz bewusst Schwerpunkte. "Mein Philosophie ist, dass man eine gute Disziplin in der Mannschaft hat, dass wir konsequentes Training machen, uns im Materialbereich vorwärts entwickeln", erklärt Horngacher. Was genau er da vielleicht schon zum Weltcupstart an diesem Wochenende in Wisla aus dem Hut zaubern will, darüber schweigt er.

Gute Vorsätze der Top-Springer

Der Siegsdorfer Markus Eisenbichler, Richard Freitag vom SC Nickelhütte Aue, der Oberstdorfer Karl Geiger und Stephan Leyhe vom SC Willingen greifen ab Samstag auf jeden Fall wieder an. Die Vorschusslorbeeren aus dem vergangenen Winter könnten kaum größer sein. Leyhe wurde Dritter bei der Vierschanzentournee. Eisenbichler hat drei WM-Goldmedaillen und Rang zwei in der Tournee im Gepäck.

Die Vorsätze für die neue Saison sind entsprechend ambitioniert: "Persönlich wichtig für mich ist, immer mehr Weltcuppunkte zu sammeln als im Jahr davor", sagt der 27-jährige Leyhe. Der konstanteste Springer will neue Ausrufezeichen setzen: "Einen Einzel-Weltcup zu gewinnen", lautet sein Vorsatz. Das hat Karl Geiger in der vergangenen Saison schon geschafft, sogar gleich zwei Mal. Eisenbichler gibt sich trotz aller Erfolge gewohnt bescheiden: "Was mir wieder wichtig ist, ist mein Sport, den ich einfach liebe und gerne mache". Über die Ehrungen freue er sich zwar, aber die stehen für ihn "nicht im Vordergrund".

Saison ohne Wellinger und Siegel, Fragezeichen bei Freund

Nicht mit dabei sein werden in diesem Winter allerdings Olympiasieger Andreas Wellinger und David Siegel. Beide fallen mit Kreuzbandrissen aus. Ein großes Fragezeichen steht noch hinter Severin Freund. Nach gleich zwei Kreuzbandrissen wartet der ehemalige Vorzeigespringer weiter auf sein Comeback. "Man wird nicht jünger. Da ist es dann auch so, dass man dem Ganzen Zeit geben muss und nicht den Plan, den man mal im Kopf hatte, eins zu eins umsetzen kann", so der 31-Jährige. Wann genau er wieder einsteigen kann, steht noch nicht fest. Immerhin erzählt er aber: "Wenn ich auf der Schanze bin, funktioniert es schon relativ gut". Das Ziel sei, "dass ich im Saisonverlauf immer besser werde", sagte der Gesamtweltcupsieger der Saison 2014/15 und Weltmeister von Falun im Jahr 2015.