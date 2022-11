Skispringerinnen vor Saisonauftakt: Freitag in guter Form

Frauen dürfen zum ersten Mal Skifliegen

Neben neuem Untergrund wird es in dieser Saison nämlich auch eine neue Disziplin geben. Zum ersten Mal werden die DSV-Frauen auch beim Skifliegen an den Start gehen. "Wir haben lang darauf gewartet, lang dafür gekämpft und ich freu mich einfach, dass es diesen Winter endlich so weit ist", so Althaus in freudiger Erwartung auf das Ereignis in Vikersund (Norwegen).

Skifliegen ist für Althaus "das größte, was man als Skispringer machen kann. Für die 26-Jährige geht damit ein "Kindheitstraum" in Erfüllung. "Die Geschwindigkeit, die Höhe und die Weite, die man da erreichen kann, das ist schon der Nervenkitzel dabei und das reizt mich natürlich."