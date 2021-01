Skispringerinnen suchen die Gleichberechtigung

Am Wochenende kam, am Rande des Vierschanzentourneespringens in Innsbruck, prominente Unterstützung für eine vergleichbare Tournee der Frauen.

"Ein absolutes Muss", sei die Einführung einer solchen Wettkampfserie für Frauen sagte ARD-Skisprungexperte Sven Hannwald ("Ich glaube, dass es in Zukunft kommt. Ich kann die Springerinnen verstehen, die jetzt aktiv sind").

Während die Männer trotz Corona schon seit Wochen auf den Schanzen dieser Welt unterwegs sind, wurden alle Frauen-Weltcups bisher abgesagt, der Saisonstart steht erst noch bevor.

WM 2021: Erstmals Frauen auf der Großschanze

Noch immer wird das Skispringen der Frauen nur wie eine B-Sportart behandelt. Bei der bevorstehenden Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf treten Frauen zum ersten Mal auf der Großschanze an - nur ein erster kleiner Schritt zur Gleichberechtigung.

"Wir sind zum ersten Mal bei den Medaillenentscheidungen den Männern gleichgestellt. Es hat sich in den letzten Jahren schon etwas getan. Aber die Vierschanzentournee und das Skifliegen sind die beiden Dinge, die noch fehlen." Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer

Althaus hofft auf Vierschanzentournee 2022

Eine Skiflug-WM wie bei den Männern gibt es beispielsweise noch nicht, die Vierschanzentournee auch nicht. "Wir kämpfen dafür. Wir sprechen es immer wieder an, und wir hoffen, dass es spätestens im nächsten Jahr soweit ist. Aber wir wissen noch nichts Konkretes", sagt beispielsweise Deutschlands Vorzeigespringerin Katharina Althaus.

Skeptischer ist da schon Tournee-Präsident Johann Pichler: "Aufgrund der Corona-Situation wird sich eine Frauen-Tournee um das eine oder andere Jahr nach hinten verschieben. So wie es jetzt ausschaut, wird es auch für das kommende Jahr sehr schwierig werden."

Skisprung-Renndirektor Sandro Pertile vom Weltverband FIS nimmt in Sachen Vierschanzentournee zunächst die Verbände Deutschlands und Österreichs in die Pflicht: "Die ersten Schritte müssen die nationalen Verbände wie der ÖSV und der DSV machen. Ich glaube aber, dass man bald eine Vierschanzentournee für Frauen sehen kann."

Logistische Probleme bei der Vierschanzentournee

Denn die Vierschanzentournee hat ganz simpel auch logistische Probleme: In Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck gibt es keine Flutlichtanlage. Eine Tournee für Frauen und Männer zeitgleich scheint nicht realisierbar. "Du kannst die Damen nicht schon um 7 Uhr losjagen", warnt auch Hannawald.

Immerhin: Nach BR-Informationen wird die Flutlichtanlage in Garmisch-Partenkirchen kommen. Muss eigentlich nur noch Innsbruck nachziehen, um endlich eine gemeinsame Vierschanzentournee von Männern und Frauen zu ermöglichen.