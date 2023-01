Skispringerinnen: 2024 Neujahrsspringen in Oberstdorf

Im Jahr 2024 wird es "definitiv" ein Neujahrsspringen für die Skisprung-Frauen geben. Dies bekräftigte der Teammanager des Deutschen Skiverbandes, Horst Hüttel, am Sonntag in der ARD. Eigentlich sollte die Tournee für Frauen im Winter 2023/24 kommen, doch der Österreichische Skiverband erklärte im Dezember für diesen Termin seinen Rückzug und fügte an, das Prestigeevent werde frühestens 2024/25 für Frauen kommen.

Hüttel unterstrich jetzt allerdings: "Wir wollen den Weg gemeinsam mit dem ÖSV gehen. Wir haben unsere Weltcup-Orte ins Rennen geschickt. Es wird definitiv zwei Weltcups für die Frauen in Deutschland geben: Am 29. Dezember in Partenkirchen und am 1. Januar in Oberstdorf". An diesen beiden Tagen bestreiten auch die Männer ihrer ersten beiden Springen bei der Vierschanzentournee, allerdings in entgegengesetzter Reihenfolge.

Mit den beiden bayerischen Weltcuporten wird es zumindest schon einmal eine "Zweischanzentournee". Und danach werde man sehen, ob der ÖSV nachzieht. Schließlich sei "jedes Jahr, wo keine Frauen-Vierschanzentournee ausgetragen wird, ist ein verlorenes Jahr", so der DSV-Funktionär.

DSV-Teammanager Hüttel verweist auf Pressemeldungen

Dies hatte für großes Unverständnis bei Hüttel gesorgt. Er tue sich "schwer", die Argumente zu verstehen. Schließlich habe es ja "am 21. April eine gemeinsame Presseerklärung gegeben, auf den beiden Homepages des ÖSV und des DSV, wo ganz klar die Headline war: 'Vierschanzentournee der Damen 23/24 kommt'".

Jetzt habe es aber vor drei Wochen eine Pressemeldung der ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlhofer gegeben, dass "seitens des ÖSV noch zu berücksichtigende Fakten geklärt werden müssen". Hüttel will trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben. Er setzt jetzt darauf, dass man bis zum FIS-Kongress im Mai oder Juni eine Lösung findet.

Skispringerin Althaus reagiert mit Unverständnis

Die Skispringerin Katharina Althaus vom SC Oberstdorf "kann die Argumente nicht verstehen, zum Teil gibt's auch glaub ich keine Argumente mehr, die dagegen sprechen", klagte sie über die Diskussionen um die Vierschanzentournee für Frauen. Außerdem wies sie darauf hin, sie könne es "nicht ganz verstehen, dass wir Kontinentalwettkämpfe auf großen Schanzen in Innsbruck und in Bischofshofen haben und Weltcupspringen mit einer Silvestertournee auf kleinen Schanzen".

Hannawald kritisiert goldene Eule: "nachtaktives, kugelrundes Teil"

Dabei ging es der Olympia-Zweiten Althaus um das Silvester-Turnier in Villach und Ljubno, bei dem die Frauen um eine goldene Eule kämpfen, statt wie die Männer um einen goldenen Adler. Die Frauen-Trophäe sorgte für Kopfschütteln bei Sven Hannawald: "Es gibt auch andere Vögel als so ein nachtaktives, kugelrundes Teil", sagte der letzte deutsche Tournee-Sieger.