Skispringerin Schmid mit besonderem Geburtstagsgeschenk

Heinz Kuttin feiert am 5. Januar seinen 54. Geburtstag - und Katharina Schmid hat ihrem Bundestrainer das größte Geschenk gemacht. Nach dem Frust bei der Two-Nights-Tour sprang die Oberstdorferin zu ihrem vierten Saisonsieg. Die Weltmeisterin flog in Villach auf 95,5 und 97,0 m. Selina Freitag rundete das starke DSV-Ergebnis als Fünfte ab.

Kuttin: "Sind super zusammengewachsen"

"So sind sie, meine Mädels", sagte Kuttin: "Wir sind in der kurzen Zeit super zusammengewachsen." Der Österreicher hatte nach einem weitgehend enttäuschenden Winter zur neuen Saison das Amt des Cheftrainers der Frauen übernommen. Rekordweltmeisterin Schmid kam im Gesamtweltcup in der letzten Saison nicht über Rang zehn hinaus und hatte sogar mit einem Karriereende geliebäugelt.

Schmid: "Kuttin ein guter Ansprechpartner"

Doch nach einer längeren Auszeit legte sich die 28-Jährige aus Oberstdorf einen Plan zurecht, was sie alles ändern möchte, wie Schmid im BR-Interview vor Weihnachten erzählte. "Ich hab einen neuen Cheftrainer bekommen, der viel Erfahrung hat und immer ein guter Ansprechpartner ist", betonte Schmid und meinte Kuttin.

Mit ihm hat die erhoffte Wende geklappt. Bis auf die Two-Nights-Springen stand Schmid bei jedem Weltcup in diesem Winter auf dem Podest - vier Mal ganz oben. Mit 49 Punkten führt die Allgäuerin im Gesamtweltcup vor ihrer schärfsten Konkurrentin Nika Prevc und sagt: "So schnell gebe ich das Gelbe Trikot nicht her. Damit springt es sich einfach leichter", so Schmid im ZDF nach ihrem Sieg in Villach.