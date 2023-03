Artikel mit Video-Inhalten

> Sport > "Magisch": Skispringerin Katharina Althaus siegt in Lillehammer

"Magisch": Skispringerin Katharina Althaus siegt in Lillehammer

An ihrem Lieblingsort im Skisprung-Weltcup lässt Katharina Althaus der Konkurrenz keine Chance. Die 26-jährige Oberstdorferin feiert in Lillehammer ihren insgesamt 15. Weltcupsieg. In der Raw-Air-Tournee hat sie beste Chancen auf den Gesamtsieg.