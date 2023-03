Skispringerin Katharina Althaus: Gold für die Geschichtsbücher

Dass der Knoten bei Katharina Althaus geplatzt ist, kann nun wirklich niemand mehr bezweifeln. Der Weltklasse-Skispringerin wurde lange ein Makel nachgesagt: Sie könne bei Großveranstaltungen einfach nicht gewinnen, hieß es. Ob bei Olympia 2018 in Pyeongchang oder vier Jahre später in Peking. Ob bei der WM in Seefeld oder bei den Jugendausgaben der beiden Veranstaltungen: Im Einzel gab es bislang nur Silber für Althaus. Und auch im Gesamt-Weltcup und beim Raw-Air war ihre beste Karriereplatzierung immer der zweite Rang.

Dreimal Gold in vier Tagen - Althaus triumphiert in Planica

In Planica hat sich das geändert. Beim Auftakt der Nordischen Ski-WM von der Normalschanze holte sie in einem engen Wettkampf mit einem beeindruckenden Satz und vor allen Dingen starken Nerven ihre erstes Einzel-Gold vor der Österreicherin Eva Pinkelnig.

Seither schwebt die ohnehin meistens gut gelaunte Oberstdorferin auf einer Euphorie-Wolke von Erfolg zu Erfolg. Auf das Einzelgold folgten Gold im Team und im Mixed-Team - Althaus war in jedem der Wettbewerbe eine absolute Stütze für ihre Mannschaften.

Das vierte Gold auf der Großschanze? Althaus gewinnt Quali

Nach dem Goldregen hatte Althaus ein paar Tage Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten - und zu feiern. "Mit Gitarren und Trommeln" und "Singen oder besser gesagt Grölen" beschrieb die Skispringerin die Festivitäten im deutschen Team.

Nun steht das Springen von der Großschanze an und Althaus könnte den kompletten Gold-Medaillensatz vollmachen. Die Vorzeichen stehen gut: Mit einem 129-Meter-Satz und dem Sieg in der Qualifikation demonstrierte die 26 Jahre alte Allgäuerin bereits ihre Klasse. "Ich kenne die Schanze hier. Ich mag die viel lieber als die kleine. Es lief ab dem ersten Sprung ganz gut. Ich freue mich", sagte Favoritin Althaus am Dienstagabend im Tal der Schanzen - und hofft darauf, dass ihr die Euphorie-Wolke weiter Auftrieb gibt. Sie wolle von den bisherigen Wettbewerben "den Schwung mitnehmen".

Althaus weiter auf Rekordkurs

Trotz der vielen Silber-Medaillen hat Althaus einen Gold-Rekord schon inne: Durch ihre sechs Team-Weltmeistertitel hat die 26-Jährige nun schon in ihrer Karriere insgesamt sieben Mal WM-Gold geholt - so viele wie keine andere Skispringerin vor ihr. Im Gesamt-Vergleich liegt sie mit ihren sieben Goldenen gleichauf mit Wolfgang Loitzl auf Platz zwei. Nur Thomas Morgenstern konnte acht holen - mit einem Sieg auf der Großschanze würde Althaus ihren Namen ganz oben in den Geschichtsbüchern eintragen.