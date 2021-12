Skispringerin Katharina Althaus fliegt in Lillehammer zum Sieg

Katharina Althaus hat für den ersten Weltcupsieg einer deutschen Skispringerin nach fast 32 Monaten gesorgt. Die Olympiazweite aus Oberstdorf gewann am Samstag auf ihrer Lieblingsanlage in Lillehammer souverän und feierte ihren achten Karriereerfolg.

2017 und 2018 hatte Althaus insgesamt dreimal in der Olympiastadt von 1994 gesiegt, zweimal auf der großen Schanze und einmal auf der Normalschanze. Auf letzterer setzte sich die 25-Jährige, die in der Vorwoche beim Weltcup-Einklang in Nischni Tagil/Russland erstmals seit fast zwei Jahren wieder auf das Podest geflogen war, nun mit Flügen auf 96,0 und 95,5 m sowie 278,1 Punkten vor Auftaktsiegerin Marita Kramer (Österreich/273,2) und der Slowenin Ursa Bogataj (272,3) durch.

"Ich fühle mich großartig", sagte Althaus: "Meine Sprünge waren sehr gut, meine besten bislang. Lillehammer ist immer etwas Besonderes für mich. Es ist toll, hier zu siegen."

Vier weitere Deutsche in den Punkterängen

Zuletzt hatte Juliane Seyfarth am 23. März 2019 in Nischni Tagil gewonnen, Althaus' zuvor letzter Sieg datierte vom 16. Dezember 2018 im französischen Premanon. Die weiteren deutschen Springerinnen hatten am Samstag keine Chance.

Neben Althaus sprangen auch Selina Freitag als 21., Juliane Seyfarth als 22., Pauline Hessler als 23. und Luisa Görlich auf Rang 24 aus dem deutschen Team noch in die Punkteränge. Am Sonntag (17.30 Uhr) findet in Lillehammer ein weiteres Springen statt, diesmal auf Althaus' geliebter Großschanze.