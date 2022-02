Skispringerin Katharina Althaus - Eine Top-Favoritin liefert

Quasi über Nacht wurde Katharina Althaus zur Top-Favoritin auf die Goldmedaille in Peking. Die Skispringerin war eigentlich eher auf Silber-Kurs, da die Weltcup-Führende Österreicherin Marita Kramer die gesamt Saison dominiert hatte. Obwohl Althaus in Top-Form war, souverän auf dem zweiten Platz im Gesamtweltcup steht, konnte sie nur ein Weltcup-Springen gewinnen. Kramer wirkte in dieser Saison oft unbezwingbar.

Kramer: "Meine Träume sind innerhalb eines Tages geplatzt"

Die Österreicherin dominierte nach Belieben. Doch kurz vor den Olympischen Spielen gab es die Hiobsbotschaft: Kramer hatte sich mit Corona infiziert. Eine Teilnahme an den Winterspielen wurde unmöglich. "Ich habe keine Worte, keine Gefühle, nur Leere. Ist die Welt wirklich so unfair? Ich habe so hart dafür gearbeitet, doch meine Träume sind innerhalb eines Tages geplatzt", schrieb die Österreicherin auf Instagram.

Der Druck lastet nun auf Althaus

Nun lastet der ganze Druck auf Althaus. Doch die 25-Jährige weiß, was es bedeutet, auf ganz großer Bühne ihre Leistung zu bringen. Immer wieder hat die Oberstdorferin das gezeigt. Zum ersten Mal, als sie mit gerade einmal 18 Jahren 2015 bei der Ski-WM in Falun als unerfahrene Juniorin zu Gold im Mixed-Team sprang. Dann vier Jahre später bei der Ski-WM in Seefeld. Oder bei der Heim-WM in Oberstdorf vor einem Jahr. Wie es sich für eine gute Skispringerin gehört, war sie immer auf den Punkt genau da.

Eine 25-Jährige mit jeder Menge Erfahrung

Und natürlich bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018. Das Karriere-Highlight der erst 25-Jährigen. Es war die vielleicht stärkste Phase in ihrer Karriere. Mit zwei Weltcup-Siegen im Gepäck reiste sie nach Südkorea und landete mit einem Klassesprung auf Platz zwei hinter Maren Lundby. Auch im Gesamt-Weltcup musste sie sich 2017/18 nur der Norwegerin geschlagen geben.

Ein Erfolg, den sie in der darauffolgenden Saison wiederholen konnte. Doch nach der Saison 2018/19 folgte ein kleiner Leistungsknick. Althaus konnte Seit Ende 2018 kein einziges Weltcup-Springen mehr gewinnen, bei der Nordischen Ski-WM wurde sie Zweite - ihre letzte große Einzelmedaille.

Pünktlich zu Olympia wieder in Form

Doch pünktlich zur Olympia-Saison ist Althaus wieder in Form. Am 4. Dezember sprang sie in Lillehammer überragend und landete endlich wieder ganz oben auf dem Treppchen. Am Tag darauf bestätigte sie ihre Leistung mit Platz zwei. In jedem Weltcup-Springen dieser Saison war sie unter den Top Zehn und holte sieben Podestplätze - zuletzt zweimal Rang zwei in Willingen. Am 5. Dezember holte Althaus Silber auf der Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen in Peking.