Dritter Saisonsieg für Skispringerin Althaus in Sapporo

Nach dreijähriger Abstinenz fand erstmals wieder ein Weltcup in Asien statt. Althaus flog auf der Okurayama-Großschanze in Sapporo auf 122,0 und 131,0 m und holte den insgesamt elften Sieg ihrer Karriere, schon nach dem ersten Durchgang lag die Oberstdorferin in Führung.

Selina Freitag, die an Neujahr in Ljubno als Dritte erstmals in ihrer Karriere auf das Podest gesprungen war, rundete als Sechste das starke DSV-Ergebnis ab. Pauline Hessler (Lauscha) fuhr zudem als 17. ihr bestes Saisonresultat ein.

Im Gesamtweltcup liegt Althaus, die im zehnten Wettkampf des Winters zum sechsten Mal auf dem Podest stand, mit 627 Punkten weiter auf Rang zwei hinter Pinkelnig (776). Am Sonntag steht in Sapporo ein weiteres Springen auf dem Programm.