Skispringerin Althaus heiratet und ändert Namen

Die Rekordweltmeisterin vom SC Oberstdorf teilte am Mittwoch in den Sozialen Medien ein Foto der Trauung in bayrischer Tracht, sie wird künftig als Katharina Schmid antreten. "JA, Mrs. und Mr. Schmid", schrieb die 26-Jährige dazu.

Patrick Schmid ist der ältere Bruder von Julian Schmid, der Olympia 2022 Silber mit den deutschen Kombinierern geholt hatte.