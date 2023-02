Skispringerin Althaus gewinnt souverän in Rasnov

Skispringerin Katharina Althaus hat sich eine Woche vor der Nordischen Ski-WM in Planica in Top-Form präsentiert. Mit einem Sprung auf 98,5 Meter schob sie sich im zweiten Durchgang noch auf den ersten Platz nach vorne, vorbei an der führenden Eva Pinkelnig. Umgerechnet hatte Althaus im rumänischen Rasnov am Ende mehr als sechs Meter Vorsprung auf die Österreicherin. "Der zweite Sprung war richtig gut. Ich wollte locker bleiben und alles geben", sagte Althaus nach dem Springen am ARD-Mikrofon. Auf Platz Drei landete Eirin Maria Kvandal aus Norwegen.

Rückstand im Gesamtweltcup verkürzt

Durch den Sieg über ihre österreichische Kontrahentin konnte Katharina Althaus auch den Rückstand im Gesamtweltcup auf Eva Pinkelnig verkürzen. Die Deutsche rückte 20 Punkte näher an die Führende heran und hat jetzt noch 209 Punkte Rückstand. Die Hoffnung auf den Gesamtweltcup bleibt für Althaus damit weiter bestehen: "Ich will natürlich dran bleiben und nehme alles mit, was geht". Für die 26-Jährige war es bereits der sechste Saisonsieg.

Nächste Woche geht es bei der WM um die Medaillen

Die zweitbeste deutsche Springerin dieser Saison Selina Freitag war nicht am Start. In sechs Tagen beginnt schon in Planica die Weltmeisterschaft. Dann geht es um die Einzelmedaillen von der Normalschanze. Davor steht am Samstag aber noch das zweite Springen in Rasnov an.