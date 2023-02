Skispringerin Althaus fliegt zu WM-Gold in Planica

Die Oberstdorferin Katharina Althaus ist Skisprung-Weltmeisterin. Durch einen starken zweiten Sprung konnte sie sich Gold sichern vor Eva Pinkelnig aus Österreich und der Norwegerin Anna Odine Strøm. Für Althaus ist es das erste Einzel-Gold bei Weltmeisterschaften. Nach dem ersten Sprung lag die 26-Jährige noch auf Platz zwei.

Tränen nach der Entscheidung

Nach einem guten ersten Durchgang gelang Althaus auch der zweite Sprung gut und so konnte sie vorübergehend die Führung übernehmen. Zwischen ihr und der Goldmedaille stand jetzt nur noch Anna Odine Strøm aus Norwegen. Die ganze deutsche Mannschaft fieberte mit Katharina Althaus im Zielbereich, nach der Landung der Norwegerin. Und als die Ergebnis-Grafik Althaus auf dem ersten Platz zeigte, gab es kein Halten mehr. Die Oberstdorferin brach sofort in Tränen aus und das Team jubelte lautstark. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich einfach riesig", sagte die 26-Jährige im Siegerinterview, in dem sie noch immer mit den Tränen kämpfte. "Ich bin so dankbar für alle, die mir auf dem Weg hierher geholfen haben, die mich immer unterstützt haben, immer an mich geglaubt haben, danke an alle!"

Freitag verpasst Medaille knapp

Selina Freitag, die sich im Ziel mit Althaus freute, verpasste eine Medaille selbst nur knapp und wurde Vierte. Knapp vor ihr lagen am Ende Anna Odine Strøm auf Platz drei und die Weltcupführenden aus Österreich Eva Pinkelnig, die Silber gewann. Anna Rupprecht aus Rimsting am Chiemsee sicherte sich mit einer starken Leistung Platz neun und war damit die dritte deutsche Springerin in den Top10. Das gute Mannschaftsergebnis vervollständigte Luisa Görlich als Fünfzehnte. Am 25. Februar geht es für die Frauen um die nächsten WM-Medaillen, dann im Teamwettbewerb.