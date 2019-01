Skispringerin Althaus fliegt auf Rang zwei

Althaus, deren Siegesserie am Samstag nach drei gewonnenen Weltcups vor der vierwöchigen "Winterpause" mit Platz vier gerissen war, lag nach Sprüngen auf 126,5 und 126,0 Meter (210,5 Punkte) deutlich hinter der Vortagesdritten Lundby (229,8/128,0+133,5). Die 22 Jahre alte Allgäuerin verteidigte aber erfolgreich ihre Führung im Gesamtweltcup, hat mit 530 Punkten noch immer einen stattlichen Vorsprung vor Lundby (438). "Ich bin sehr glücklich, dass es heute wieder aufs Podium gereicht hat, das fühlt sich gut an", sagte die 22 Jahre alte Althaus.

Auch Seyfarth auf dem Podest

Zweitbeste Deutsche wurde Juliane Seyfarth. Sie kam auf Platz drei. Althaus und Seyfarth bestätigten damit gut fünf Wochen vor der WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) ihre starke Form. Ramona Straub erreichte in Sapporo als Siebte und Sechste zweimal die Top 10, Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt kam nach Platz acht am Vortag diesmal auf Rang elf. Weltcup-Rekordsiegerin Sara Takanashi verpasste beim Heimspiel als Elfte und Achte ihren ersten Saisonsieg jeweils klar.