Skispringer Wellinger verlässt Klinik nach Kreuzband-OP

Wellinger hatte sich in dieser Woche im Rahmen eines Sprunglehrganges im österreichischen Hinzenbach einen Kreuzbandriss zugezogen und musste operiert werden. Obwohl er deshalb den kompletten nächsten Winter verletzungsbedingt aussetzen muss, scherzte er beim Verlassen der Klinik. "So schnell wie ich unterwegs bin, muss ich aufpassen, dass ich nicht geblitzt werde", sagte der Skispringer in einem Video, das er in den sozialen Netzwerken veröffentlichte.