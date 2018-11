Skispringer Severin Freund: Comeback in Kuusamo Ende November

Beim Saisonstart im polnischen Wisla am kommenden Wochenende wird der 30-Jährige zwar noch fehlen, eine Woche später steht er dann aber im Team. "So habe ich noch eine Woche mehr, in der ich trainieren kann", erklärte Freund bei Blickpunkt Sport. Freund hatte sich im Sommer 2017 seinen zweiten Kreuzbandriss zugezogen und dadurch die gesamte vergangene Saison sowie die Olympischen Winterspiele 2018 verpasst. "Ich habe gemerkt, dass noch etwas in mir ist - Leidenschaft, Freude, wie auch immer man es nennen mag", sagte der Niederbayer weiter.

Comeback in Kuusamo

Freund hatte in Kuusamo schon einmal ein starkes Comeback gefeiert: Im November 2016 holte er dort wenige Monate nach einer Hüftoperation völlig überraschend seinen bislang letzten Weltcupsieg. "Ich mag die Schanze dort einfach. Das ist ein schöner Ort, um wieder einzusteigen", sagte der Team-Olympiasieger von 2014. Bundestrainer Werner Schuster hatte zuletzt angekündigt, Freund nur bei Chancen auf eine gute Platzierung zu nominieren. "Er soll nicht auf einem 36. Platz zurückkehren. Wir werden ihn erst einsetzen, wenn realistische Chancen auf die Top 15, Top 20 bestehen", so Schuster.