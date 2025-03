Markus Eisenbichler: Sektdusche nach emotionalem letzten Flug

Raimunds Verzicht machte Weg für Eisenbichler frei

Eisenbichler war auch aufgrund des Startverzichts von Philipp Raimund ins Team gerückt. Der 24-Jährige vom SC Oberstdorf verzichtete komplett auf das Finale der Skispringer in Planica. "Ich habe noch ein paar Sachen im Kopf, die ich leider nicht ganz wegstecken kann", sagte Raimund, der offen mit seiner Höhenangst umgeht, im Interview mit der Sportschau.

In der kommenden Saison will Raimund noch gezielter an dem Problem arbeiten. "Es ist schwierig, aber ich will mich jetzt darum kümmern, dass das Ganze weniger passiert oder am besten auch gar nicht", sagte er.