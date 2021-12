So erlebt Skisprungfamilie Geiger die Vierschanzentournee

Zum Jahresende gehört es für die Familie Geiger zur Tradition, dass die große Silvestersause ausfällt. Als Skisprung-Athlet ist die Zeit "zwischen den Jahren" für Karl Geiger nämlich einer der Höhepunkte des Jahres, weil dann die Vierschanzentournee stattfindet.

Tradition: Jahreswechsel an der Skisprungschanze

Seit er und seine Frau Franziska Geiger selbst Nachwuchs haben, wären ausgefallene Silvesterfeiern gar nicht mehr schlimm, erzählt die 27-Jährige. Für sie gehört es inzwischen zur Tradition, den Jahreswechsel mit der Vierschanzentournee zu verbringen.

Vierschanzentournee ohne Zuschauer

Eigentlich darf die Familie des Skispringers mit zum Springen, aufgrund der Corona-Pandemie entfällt diese Möglichkeit allerdings heuer. Franziska Geiger ist beim Springen in Oberstdorf trotzdem mit von der Partie, denn die 27-Jährige hat dort einen Job: Als Helferin und Ressortleiterin ist sie zuständig für die Siegerehrungen – und kann dabei gleichzeitig ihrem Mann zuschauen. Im Gegensatz zu den meisten Oberstdorfer Fans, die zuhause vor den Fernseher mit ihrem "Karle" mitfiebern müssen.

Das Beste draus machen, sei das Motto, so Organisationschef Florian Stern: "Den Fernsehbildern tut es keinen Abbruch. Also wirklich: Der Sport und die Bilder und die Emotionen der Sportler – das funktioniert alles." Für die Gesamtstimmung sei eine Vierschanzentournee ohne Zuschauer allerdings ein "Riesenverlust".

Franziska Geiger: "Karl braucht sich nicht verstecken"

Die Siegchancen des Lokalmatadors Karl Geiger schätzt seine Frau zuversichtlich ein: "Es gehört natürlich eine Portion Glück dazu, aber das Können hat er." Als Favoriten auf den Sieg sieht sie den Japaner Ryōyū Kobayashi, der bereits das Qualifikationsspringen am Dienstag gewonnen hat. "Das ist wirklich genial, was er macht", so Geiger, "aber der Karl braucht sich auch nicht verstecken."

Dass ihr Gatte mit Skisprung einen vergleichsweise riskanten Sport gewählt hat, bereitet ihr kein Kopfzerbrechen. Das Vertrauen sei da, auch wenn der etwas über 60 Kilogramm wiegende Athlet über hundert Meter weit fliegt. Angst habe sie dabei nicht um ihn, so Franziska Geiger: "Toi, toi, toi, ihm ist bei mehreren Stürzen bisher nichts passiert."

Skispringen als Konzentrationsaufgabe

Die größte Leistung beim Skispringen finde im Kopf statt, denn die Athleten und Athletinnen müssen auf den Punkt konzentriert sein. Dafür ist ein ausgleichendes Umfeld umso wichtiger, weiß Franziska Geiger: "Am wertvollsten ist es, wenn man nach Hause kommt, dass es dann auch vorbei ist."

Skiflug-Weltcup zeitgleich zum Geburtstermin

Seine mentale Stärke habe ihr Mann dieses Jahr besonders beim Skiflug-Weltcup in Planica (Slowenien) bewiesen. Denn zur gleichen Zeit stand der Geburtstermin seiner Tochter unmittelbar bevor. Trotzdem gelang Karl Geiger dort ein Sprung von 232 Metern – und damit der Sieg des Skiflug-Weltcups 2020.

Schlussendlich habe noch alles funktioniert: Pünktlich nach dem Springen hätten die Wehen eingesetzt, erzählt Franziska Geiger, rechtzeitig zur Geburt war der frischgebackene Weltcupsieger dann wieder zu Hause.