Skispringer Karl Geiger ist "Mister Zuverlässig"

Vierschanzen-Tournee, Olympische Winterspiele in Peking und die Flug-WM in Norwegen: Der bevorstehende Schanzen-Winter ist lang und an Höhepunkten nicht arm. Umso wichtiger ist ein guter Saison-Start, der dem als konstanter Garant bekannte Karl Geiger mit einem Sieg und einem zweiten Platz am vergangenen Wochenende wahrlich gelungen ist. Mit 180 Punkten und 20 Punkten Vorsprung auf Halvor Egner Granerud darf er das Gelbe Trikot mit ins finnische Ruka nehmen, wo der nächste Weltcup stattfindet.

Der Oberstdorfer hat seine gute Form aus der alten in die neue Saison mitnehmen können: Den vergangenen Weltcupwinter hatte er eindrucksvoll mit zwei Einzelsiegen in Planica, vier WM-Medaillen und weiteren Podestplätzen beim Fliegen und beim Abschluss in Rumänien beendet. In die neue Saison ist er nun so gestartet, wie man es sich als Top-Athlet nur wünschen kann. Er ist eben "Mister Zuverlässig".

Geiger strahlt Ruhe aus

Beeindruckend ist auch, welche Ruhe er an den Tag legt. Die Coolness von Karl Geiger fällt auch Sven Hannawald auf. "Ich glaube, dass er gar nicht mitkriegt, ob es schneit oder windet", sagte der ARD-Experte. Geiger hatte zuvor bei widrigen Windbedingungen und immer stärkerem Schneefall einen Topsprung gezeigt und sich so den zweiten Platz gesichert.

Der Oberstdorfer blieb auch in der Vorsaison gelassen, als er einen turbulenten und emotionalen Winter erlebte - neben den vielen sportlichen Erfolgen fielen auch die Geburt der Tochter Luisa und eine Corona-Infektion in die heiße Phase der Saison. Am Sonntag kommentierte Geiger seinen Start in neue Saison so: "Platz eins und zwei, das hätte ich mir jetzt so auch noch nicht erdacht. Ich hoffe, dass alles so weitergeht, dass wir alle gesund bleiben."

"Einfach dranbleiben"

Wie es weitergeht, hängt aber auch davon ab, wie konsequent Geiger weiter trainiert. Denn im Skispringen funktioniert es schlichtweg nicht, eine starke Frühform über die kommenden Wochen nur konservieren zu wollen. Derartiges führt zu Stagnation und dann in einer langen Saison zu Rückschritt. "Ich muss weitermachen, jetzt einfach dranbleiben", sagte der 28-Jährige - 39 Tage vor Tournee-Start, 76 Tage vor Olympia-Beginn in Peking. Aber das dürfte für "Mister Zuverlässig" eigentlich kein Problem sein.