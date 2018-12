Skispringer Karl Geiger: "Ich springe so gut, wie noch nie"

Karl Geiger hat schon früh mit den Skiern "jeden Huckel mitgenommen" und ist "überall weggesprungen". Seine Leidenschaft fürs Skispringen wurde von den Eltern unterstützt. Obwohl, "die Mama hat, dann schon manchmal geschwitzt, wenn es auf die nächste Stufe von der Schanzengröße ging", erzählt der 25-Jährige. Aber prinzipiell waren die dabei "ziemlich entspannt".

"Es war ein besonderer Moment"

Lange plätscherte die Karriere trotz Geigers großem Talent vor sich hin. Im Februar 2016 hatte er im finnischen Lahti als Zweiter seine bislang einzige Weltcup-Podestplatzierung erreicht. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang gewann er dann Silber mit der Mannschaft. Am 15. Dezember 2018 reichte es für den Skispringer vom SC Oberstdorf dann bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg ganz nach oben. Mit dem ersten Weltcupsieg erfüllte sich ein Traum: "Man trainiert das ganze Jahr, eigentlich das ganze Leben, dass man irgendwann mal ganz oben stehen darf". Dass es jetzt schon so weit war, hatte der Oberstdorfer so noch "nicht auf dem Schirm" aber "es war ein sehr besonderer Moment."

Der neue "Leader" im Team

Die urallgäuer Gelassenheit zahlte sich aus. Geiger ist die aktuelle Nummer 1 und der "Leader" im DSV-Team. Dennoch macht sich der Allgäuer mit Blick auf die Vierschanzentournee keinen Druck. "Es überwiegt die Vorfreude. Ich springe momentan so gut, wie noch nie". Der 25-Jährige geht allerdings nicht davon aus, dass er gleich die Tournee durchrockt. "Wenn ich ganz normal mein Zeug mach, dann können sehr gute Platzierungen rauskommen." Es sieht andere starke Springer - auch im deutschen Team. "Wir sind gut aufgestellt." Aber "ich hab auch die Kollegen springen sehen. Es wird spannend."