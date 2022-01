Skispringer Karl Geiger fliegt in Titisee-Neustadt zum Sieg

Eisenbichler macht's auf "Slowenisch"

Die beiden deutschen Top-Springer präsentierten sich damit knapp zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen in starker Form. Eisenbichler landete mit seinen beiden Versuchen bei 132,5 und 132 Metern.

Drittbester Deutscher war Stephan Leyhe als Achter. Aus dem Team von Bundestrainer Stephan Horngacher holten auch Constantin Schmid (9.), Justin Lisso (11.), Severin Freund (17.), Richard Freitag (21.) und Philipp Raimund (27.) noch Weltcup-Punkte.

Severin Freund: Konzentration auf Skiflug-WM

Skiflug-Weltmeister Freund verpasste einen Top-15-Platz und wird aufgrund der fehlenden Norm (ein Top-8- oder zwei Top-15-Platzierungen) damit wohl die Olympischen Winterspielen in Peking verpassen. Nun will er sich auf die Skiflug-WM in Vikersund vorbereiten.

"Ich habe einfach versucht, zwei gute Sprünge zu machen", sagte ein zufriedener Markus Eisenbichler in der Sportschau. "Ich musste versuchen, ein bisschen 'slowenisch' zu springen, aber ich denke, das hat ganz gut geklappt."