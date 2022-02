Skispringer Karl Geiger - der Traum von Gold lebt

Karl Geiger ist der Top-Kandidat, wenn es um die Nachfolge von Andreas Wellinger als Olympiasieger geht. Die Spiele 2018 in Pyeongchang, wo Wellinger Gold von der Normalschanze holte, waren für den Oberstdorfer der erste große Wettkampf seiner Karriere und dort gewann er gleich mit der Mannschaft die Silbermedaille.

Olympia 2018 - "ein wichtiger Schlüsselmoment"

Seitdem hat sich für Geiger viel verändert. Damals musste er sich noch in einer internen Qualifikation durchsetzen, diesmal ist er die Nummer eins im deutschen Skisprungteam. "Das waren ziemlich heftige Wettkämpfe, weil es ja auch gegen den Teamkollegen ging. Aber da bin ein Stück weit auch über mich hinausgewachsen. Das war ein wichtiger Schlüsselmoment", sagt Geiger rückblickend.

Und dieser "Schlüsselmoment" war der Beginn einer beeindruckenden Karriere: Bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld wurde er 2019 mit dem Team und im Mixed-Weltmeister, auf der Großschanze holte er Silber. 2020 krönte er sich zum Skiflug-Weltmeister. Bei der Heim-WM im vergangenen Jahr in Oberstdorf sammelte er vier Medaillen.

Wie sind die "äußeren Bedingungen" in Peking?

Jetzt richtet sich der Blick nach China: "Ich freue mich jetzt auf Peking. Ich werde versuchen, alles zu geben und meine besten Sprünge zu zeigen. Aber man weiß nicht, was einen genau erwartet. Ich kenne die Schanzen nicht, auch nicht die äußeren Bedingungen. Ich war noch nie dort."

Mit den "äußeren Bedingungen" hatte Geiger vor allem während der Vierschanzentournee zu kämpfen. Er ging als großer Favorit in die Tournee - und wurde am Ende Gesamt-Vierter.

Geiger mit Saisonverlauf "sehr, sehr zufrieden"

Doch der Tournee-Frust und der Sturz kurz darauf beim Mannschaftsspringen in Bischofshofen sind verdaut. "Der bisherige Verlauf der Saison ist sehr, sehr gut", sagt Geiger. Der 28-Jährige gewann das Auftakt-Springen in Nischni Tagil, weitere Top-Platzierungen folgten - auf der von ihm eher ungeliebten Schanze in Titisee-Neustadt feierte er einen Doppelsieg. Bei der Olympia-Generalprobe in Willingen wurde er Zweiter - bei widrigen äußeren Bedingungen.

"Ich bin hochmotiviert und brenne auf die Wettkämpfe in Peking." Karl Geiger

Gelbes Trikot - gutes Omen für Olympia

Geiger fährt als erster Deutscher seit Jens Weißflog 1984 in Gelb zu Olympischen Spielen. Weißflog holte damals Gold und Silber. Überhaupt war Gelb meist ein gutes Olympia-Omen: 2010 (Simon Ammann), 2014 und 2018 (jeweils Kamil Stoch) holte der Führende im Gesamtweltcup auch Einzel-Gold. Ganz ohne Edelmetall blieben nur der Tscheche Jakub Janda (2006) und der Österreicher Werner Rathmayr (1992).