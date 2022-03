Skispringer Geiger in Lillehammer auf dem Podest

Der Olympia-Dritte Geiger sprang im ersten Durchgang auf 135,0 Meter und lag zur Halbzeit auf dem dritten Rang. Die Führung übernahm der Japaner Ryoyu Kobayashi mit einem Flug auf 136,0 Meter vor Stefan Kraft aus Österreich. Im Finale zeigte der Oberstdorfer 134,5 Meter. Damit verteidigte er seinen Podestplatz. Vor ihm landeten nur der Japaner Ryoyu Kobayashyder und der Österreicher Stefan Kraft. Kobayashi verteidigte damit auch sein Gelbes Trikot für den Gesamtführenden und baute seinen Vorsprung um 20 weitere Punkte auf 63 aus.

Eisenbichler ebenfalls in den Top-10

Der Siegsdorfer Markus Eisenbichler flog auf 129,5 und steigerte sich im zweiten Durchgang mit einem gewaltigen Satz auf 140 Meter. Damit landete er als zweitbester DSV-Adler auf dem sechsten Rang.

Weltcuppunkte für Schmid, Freund und Leyhe

Der Oberaudorfer Constantin Schmid (128,5 und 136,5 Meter), Severin Freund vom WSV DJK Rastbüchl (128,5 und 136 Meter) und Stephan Leyhe vom SC Willingen (122 und 131 Meter) schafften es ebenfalls in den zweiten Durchgang. Alle drei zeigten verbesserten im Finale ihre Weite. Damit erreichte Schmid Platz 12, Freund wurde 18. und Leyhe beendet das Springen auf Rang 26 .

Nullnummer von Wellinger

Der in den Weltcup zurückgekehrte Andreas Wellinger vom SC Ruhpolding (118,5 Meter) verfehlte auf dem Lysgardsbakken als 41. hingegen das Finale. "Ich weiß, dass ich viel besser skispringen kann. Ich habe gestern und heute nix zusammengebracht", lautete sein trauriges Fazit.

Der Olympiasieger von 2018 war kurz vor den Winterspielen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet und in der Folge nicht für die Wettbewerbe in China nominiert worden. In Norwegen ersetzt er den noch formschwächeren Pius Paschke.

Raw-Air-Serie bis zum Sonntag

Bei der fünftägigen Raw-Air-Serie zählen bis Sonntag alle sechs Wettkampfsprünge, aber auch die drei Flüge aus der Qualifikation für die Gesamtwertung. Das Finale findet am Sonntag am Holmenkollen in Oslo statt.