Skispringer Freund will vor Weihnachten zurück in den Weltcup

22 Weltcupsiege, Skiflug-Weltmeister und Team-Olympiasieger

Der 22-fache Sieger in Weltcupspringen hatte im Jahr 2015 die Gesamtwertung gewonnen. Gold holte er bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2014 in Harrachov. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2015 siegte er im Einzelspringen sowie mit dem Mixed-Team. An den Olympischen Spielen konnte er einmal teilnehmen, in Sotschi 2014 holte er den Titel im Mannschaftswettbewerb.