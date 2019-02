Skispringer Freund erneut am Knie operiert

Die Leidensgeschichte von Severin Freund geht weiter. Der 30-Jährige war erst in diesem Winter nach zwei Kreuzbandrissen und einer fast zweijähriger Verletzungspause ins Weltcupteam zurückgekehrt, konnte aber nicht an frühere Leistungen anknüpfen. Die Qualifikation für die Nordische Ski-WM verpasste er und trat zuletzt im zweitklassigen Continental Cup an. Nun muss er sich wegen andauernder Knieprobleme einem erneuten operativen Eingriff unterziehen.

"Nachdem mein Knie bis kurz vor der Vierschanzentournee in einem wirklich guten Zustand war, wurde es während der Tournee und in den folgenden Wochen schlechter", schrieb Freund bei Facebook: "Die Schmerzen waren einfach da, und deshalb gelang es mir auch nicht mit meinen Sprüngen vorwärts zu kommen." Nachdem eine Wettkampfpause zuletzt keine Linderung gebracht hatte, habe er sich nach Absprache mit den Ärzten zum Eingriff am Meniskus in München entschieden.