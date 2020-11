Skispringer Eisenbichler und Geiger feiern Doppelsieg in Wisla

Nach Platz zwei im Teamwettbewerb haben die DSV-Adler im ersten Einzelspringen des Winters für einen richtigen Paukenschlag gesorgt. Markus Eisenbichler und Karl Geiger setzten jeweils zwei fast perfekte Sprünge hin und arbeiteten sich im Finaldurchgang von den Rängen drei und vier nach dem ersten Sprung ganz nach vorne. Für Eisenbichler war es erst der zweite Weltcupsieg seiner Karriere.

Der 29-Jährige sprang 137,5 und 134 Meter weit und ließ damit die komplette Weltelite hinter sich. "Das ist so geil. Über das Gelbe Trikot freue ich mich wie an Weihnachten. Das hätte ich nicht erwartet", sagte Eisenbichler, der zuvor nur das Weltcup-Skifliegen im slowenischen Planica im März 2019 gewonnen hatte. Nun ist der Siegsdorfer nach Manfred Deckert, Jens Weißflog, Dieter Thoma, Andre Kiesewetter, Martin Schmitt, Sven Hannawald, Severin Freund, Richard Freitag und Geiger der zehnte Deutsche an der Spitze des Gesamtweltcups.

Geiger kam auf 133,5 und 128 Meter. Damit machte er den überragenden deutschen Auftakt in den Highlight-Winter mit Skiflug-WM, Vierschanzentournee und nordischer Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf perfekt.