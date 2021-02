07.02.2021, 16:38 Uhr

Skispringer Eisenbichler landet auf dem Podest

Markus Eisenbichler hat seinen dritten Weltcup-Sieg in dieser Saison knapp verpasst. Der Siegsdorfer wurde beim Springen in Klingenthal Dritter. Sieger war erneut Halvor Egner Granerud. Der Norweger triumphierte zum zehnten Mal in dieser Saison.